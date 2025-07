GALERIA eröffnet TSV 1860 München Fanwelt (FOTO)

Essen (ots) - GALERIA ist ab sofort Premium-Partner des TSV 1860 München. Den

offiziellen Startschuss für die neue Partnerschaft bildete heute die feierliche

Eröffnung der Löwen-Fanwelt in der Münchner Filiale am Marienplatz- ein neuer

Treffpunkt für alle Fans der Münchner Löwen, mitten im Herzen der Stadt.

Höhepunkt der Veranstaltung war die Präsentation des neuen Auswärtstrikots der

Saison 2025/26.



"Wir sind stolz darauf, mit der neuen Löwen-Fanwelt eine emotionale Heimat für

alle Sechzger mitten in der Innenstadt zu schaffen. GALERIA und der TSV 1860 -

das ist eine Partnerschaft zweier Münchner Institutionen mit tiefen Wurzeln in

der Stadtgesellschaft", sagt Thomas Seybold, Filialgeschäftsführer der GALERIA

am Marienplatz.





Die neue Partnerschaft umfasst nicht nur die exklusive Präsenz der Löwen-Fanwelt

in der GALERIA-Filiale, sondern auch gemeinsame Events und Aktionen für Fans und

Kund*innen. Ziel ist es, die Strahlkraft beider Marken zu bündeln und neue

Impulse im Zusammenspiel von Handel und Sport zu setzen.



"Als Teil unserer strategischen Ausrichtung setzen wir gezielt auf lokale

Partnerschaften mit echtem Mehrwert. Die Verbindung mit dem TSV 1860 München

steht exemplarisch für unsere Rolle als Gastgeber und urbaner Treffpunkt",

betonte Christian Sailer, Finanzchef bei GALERIA.



Auch der Bereich Sportkooperationen und Markenführung wird durch die

Zusammenarbeit gestärkt. Philipp Kretzer, Vertriebschef bei GALERIA, ergänzt:

"Die Löwen stehen für Leidenschaft, Tradition und Identifikation - Werte, die

auch GALERIA verkörpert. Mit dieser Partnerschaft bringen wir Fans, Kund*innen

und Mitarbeiter*innen näher zusammen und schaffen Erlebnisse mit Authentizität."



Zur offiziellen Eröffnung begrüßten GALERIA und der TSV zahlreiche geladene

VIP-Fans sowie Gäste aus Sport, Wirtschaft und Medien zu einem bayerischen

Empfang mit Weißwürsten. Bei der anschließenden offiziellen Pressekonferenz

standen neben TSV-Geschäftsführer Dr. Christian Werner, Merchandising-Chef

Valentin Pusnava und Rückkehrer Kevin Volland auch die GALERIA-Vertreter Rede

und Antwort zur künftigen Zusammenarbeit.



Die Löwen-Fanwelt in der GALERIA Marienplatz ist ab sofort während der regulären

Öffnungszeiten zugänglich und bietet ein kuratiertes Sortiment aus Fanartikeln,

Trikots und limitierten Editionen. In den Schaufenstern werden zudem dauerhaft

Memorabilia aus der Geschichte des TSV zu sehen sein.



Pressekontakt:



GALERIA Unternehmenskommunikation

mailto:presse@galeria.de

02017272030

http://www.galeria.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16971/6070700

OTS: GALERIA S.à r.l. & Co. KG