Gold vor Preisbeben. Beim Goldpreis baut sich gewaltiger Druck auf

Hat Gold seinen Nimbus als sicherer Hafen verloren?

In der letzten Gold-Kommentierung an dieser Stelle wurde ein sich anbahnender Favoritenwechsel im Edelmetallbereich thematisiert. Silber, Kupfer und Platin traten zuletzt aus dem Schatten von Gold. Vor allem Silber lief Gold ein wenig den Rang ab. Das lässt sich nicht zuletzt an der jüngsten Entwicklung der Gold-Silber-Ratio ablesen. Von den dreistelligen Werten im Frühjahr ausgehend hat sich die Ratio mittlerweile auf 90 abgekühlt. Was das jetzt für den Silberpreis bedeuten könnte, lesen Sie in der Kommentierung „Silber mit Paukenschlag ins Wochenende. Silberpreis steht vor gewaltiger Rallye“.

Trotz sich anbahnender Favoritenwechsel sind die Perspektiven für den Goldpreis selbst weiterhin exzellent. Zudem hat Gold seinen Nimbus als sicherer Hafen noch immer nicht verloren. Das zeigte sich nicht zuletzt auch in den vergangenen Tagen. Die Aktienmärkte, allen voran S&P 500, Nasdaq-100 und ihrem Schlepptau der Dax, blenden mit der ausufernden US-Verschuldung und dem noch immer brodelnden Zollkonflikt zwei potenzielle Brandherde mehr oder weniger konsequent aus. Fanden die Themen aber doch den Weg auf die Tagesordnung, profitierte der Goldpreis davon.

US-Arbeitsmarktbericht als Stimmungskiller

Der bereits am Donnerstag (03. Juli) veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für Juni entpuppte sich als Stimmungskiller für Gold. Die Zahl der neugeschaffenen Stellen exLandwirtschaft fiel deutlich höher aus, als im Vorfeld erwartet wurde. Ein starker US-Arbeitsmarkt könnte die Fed im Hinblick auf baldige Zinssenkungen zögern lassen. Dass sich der Goldpreis aber recht schnell fangen konnte, spricht für dessen noch immer vorhandene Stärke.

Die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen erholten sich zuletzt zwar etwas, aber das Ausmaß der Erholung ist für den Goldpreis noch nicht bedrohlich. Gleichzeitig setzt sich die Schwäche des Greenbacks fort. Der wichtige US-Dollar-Index notiert nach wie vor in der Nähe seines 52-Wochen-Hochs.

Physisch besicherte Gold-ETFs im Fokus

Neben den Noten- und Zentralbanken zählten die physisch besicherten Gold-ETFs mit ihren Goldkäufen zu den wesentlichen Treibern des Goldpreises. Insofern gibt die Bestandsentwicklung, etwa des SPDR Gold Shares, ein belastbares Stimmungsbild ab. In den letzten Handelstagen verzeichnete der weltgrößte physisch besicherte Gold-ETF leichte Abflüsse. Das korrespondiert mit der Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten. Vor allem die Technologieaktien, allen voran natürlich Nvidia, machen von sich reden. Der Bestandsabbau des SPDR Gold Shares hat noch keine bedrohlichen Züge angenommen, sollte aber dennoch im Auge behalten werden.

Zusammengefasst - Beim Goldpreis baut sich gewaltiger Druck auf

Die Konsolidierung verläuft nach Plan. Die wichtigen Unterstützungen bei 3.150 US-Dollar und 2.950 US-Dollar sind intakt. Solange Gold oberhalb von 2.950 US-Dollar notiert, ist das bullische Szenario mit Zielen bei 4.000 US-Dollar und darüber völlig intakt. Die fortgesetzte Konsolidierung hat den zuvor herrschenden überbordenden Optimismus abkühlen lassen. Gleichzeitig staut sich Bewegungspotenzial auf. Salopp formuliert: Je länger Gold konsolidiert, desto mehr Bewegungspotenzial staut sich auf. Und irgendwann bricht sich dieses mit einem Knall Bahn. Es sollte nicht überraschen, wenn die Konsolidierung mit einem gewaltigen Aufwärtsimpuls beendet wird. Das sich derzeit abzeichnende ansteigende Dreieck (orange dargestellt) passt da hervorragend ins Bild.

Möglicherweise schließt sich in Kürze das Konsolidierungszeitfenster und somit die Chance, auch bei Produzentenaktien noch einmal nachzubessern. Barrick Mining, Newmont, Agnico Eagle Mines, Kinross Gold oder aber auch die nicht minder aussichtsreiche Alamos Gold kamen zuletzt etwas zurück.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

