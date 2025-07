Silber mit Wochenplus – Kurs nahe Jahreshoch, Saisonalität stützt bis Ende Juli

Der Silber-Future an der CME zeigte sich in der vergangenen Handelswoche stark und legte um +2,72 % zu. Der Kontrakt schloss am Freitag bei 37,135 USD pro Unze, nur knapp unter dem Wochenhoch von 37,315 USD – ein Niveau, das zu den höchsten Schlusskursen des Jahres gehört. Der Markt profitierte in erster Linie von einem schwächeren US-Dollar, gesteigerter Sicherer-Hafen-Nachfrage sowie wachsender Verunsicherung rund um die US-Zollpolitik und die Fiskalentwicklung nach dem beschlossenen Steuerpaket.

Trotz des Anstiegs zeigt ein Blick auf die COT-Daten, dass die Large Trader ihre Netto-Long-Positionen leicht reduziert haben. Sie halten jedoch weiterhin eine beachtliche Long-Position von knapp 63.000 Kontrakten, was die bullische Grundstimmung am Markt unterstreicht – auch wenn kurzfristig etwas Überhitzung nicht ausgeschlossen werden kann.

Saisonalität spricht für Stärke bis Ende Juli: Statistisch betrachtet erreicht Silber in dieser Zeit häufig ein lokales Hoch. Nach einer möglichen Zwischenkorrektur im August deuten saisonale Muster auf eine erneute Aufwärtsbewegung bis in den September hinein.