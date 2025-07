Hessens Regierungschef fordert Sozialreform mit Kürzungen beim Bürgergeld

BERLIN/WIESBADEN (dpa-AFX) - Hessens Regierungschef Boris Rhein fordert eine umfassende Sozialreform. Diese beinhaltet demnach Kürzungen beim Bürgergeld, um so Spielräume für Projekte wie etwa eine Stromsteuersenkung auch für Privathaushalte zu gewinnen. Im Interview mit "Bild am Sonntag" sagte der Christdemokrat: "Wir brauchen in Deutschland mehr Wohlstand und weniger Wohlfahrt."

Sein "Gegenfinanzierungsvorschlag" für eine Stromsteuersenkung für alle sei: "Wir müssen runter mit den Sozialkosten, wir müssen wieder mehr auf Leistung in Deutschland setzen, dann ist auch so eine Maßnahme finanzierbar."