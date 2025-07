Top-Artikel der Kalenderwoche 27/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) hat einen der größten Aufträge in seiner Geschichte an Land gezogen. Die Deutsche Marine lässt 6 ihrer U-Boote in der Kieler Werft modernisieren. Kostenpunkt: 800 Millionen Euro.

Größter Auftrag aller Zeiten: Rheinmetalls Tochter soll Munition in Milliardenhöhe an ein NATO-Land liefern. Die Aktie springt an – und JPMorgan sieht noch viel Luft nach oben.

Ex-BitMEX-Chef Arthur Hayes warnt vor einem Bitcoin-Crash im Sommer – ausgelöst durch Trumps Sparkurs und sinkende Liquidität. Sein Worst-Case: Ein Rücksetzer bis in die 90.000-Dollar-Zone.

Barclays hat seine Ölpreisprognosen für die Jahre 2025 und 2026 angehoben.

Renk erwartet Hunderte neue Panzer für die Bundeswehr. Der Getriebespezialist investiert massiv in neue Kapazitäten – und drängt auf eine Konsolidierung der zersplitterten europäischen Rüstungsindustrie.

Seit dem Aktiensplit kommt das Papier nicht mehr auf die Beine. Der Kurs liegt schon über 20 % unter seinem Allzeithoch. Ein Grund dafür, ist der Preiskrieg auf dem chinesischen Markt. Bringt er BYD an seine Grenzen?

Thyssenkrupp trennt sich von TKMS – der Bund steigt aber vorerst nicht ein. Stattdessen soll eine Sicherheitsvereinbarung Kontrolle sichern.

Die Verkaufszahlen von Tesla sanken im Juni in Schweden und Dänemark zum sechsten Mal in Folge. Auch auf anderen Märkten läuft es nicht rund. Der Wirbel um Elon Musk tut auch der Aktie nicht gut.