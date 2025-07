Gold trotzt Jobdaten – Saisonalität spricht für mehr

Der Gold-Future konnte in der vergangenen Woche weiter zulegen und beendete den Handel am Freitag mit einem Plus von +1,89 % bei 3.346,50 USD pro Unze.

Trotz eines überraschend starken US-Arbeitsmarktberichts – 147.000 neue Stellen im Juni bei einem Rückgang der Arbeitslosenquote auf 4,1 % – zeigte sich der

Goldpreis erstaunlich stabil. Die Aussicht auf nur noch zwei Zinssenkungen bis Jahresende sowie zunehmende fiskalische Risiken in den USA stützen die Nachfrage

nach dem Edelmetall.

Der US-Dollar bleibt unter Druck, nicht zuletzt wegen wachsender Bedenken über die US-Verschuldung. Präsident Trumps „Big Beautiful Bill“ mit neuen

Steuererleichterungen bei gleichzeitiger Ausweitung des Defizits um über 3 Billionen USD verstärkt die Attraktivität von Gold als sicherem Hafen.

COT-Daten: Die Large Traders halten weiterhin eine stabile Netto-Long-Position von knapp unter 200.000 Kontrakten – keine großen Veränderungen, aber ein

Zeichen für anhaltendes Vertrauen.

Saisonalität: Die saisonalen Muster sprechen ebenfalls für Gold. Historisch tendiert das Edelmetall im Zeitraum von Juli bis Mitte Oktober zur Stärke – ein Muster, das

auch dieses Jahr intakt sein könnte.