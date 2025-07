Grillen to go Deutsche greifen öfter zum Einweggrill Einweggrills haben in der Gunst der Verbraucher kräftig zugelegt. Die Nachfrage nach den kleinen, mit Kohle gefüllten Schalen ist nach einer Analyse des Marktforschungsunternehmens NielsenIQ in Deutschland stark gestiegen, während gleichzeitig …