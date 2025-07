Beschäftigtenzahl bei Opel Eisenach stabil

EISENACH (dpa-AFX) - Nach Investitionen von rund 130 Millionen Euro läuft die Produktion im Opel-Werk Eisenach stabil. "Mit dem Grandland wird in Thüringer unser Flaggschiff gebaut", sagte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage. Das neue Modell des SUV werde seit Ende Januar verkauft und ausschließlich in Eisenach in Serie gefertigt. Das Werk der Stellantis-Tochter produziere im Zwei-Schicht-Betrieb. Die Zahl der Vollzeitstellen sei mit 1.150 im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen.

Der Grandland werde in verschiedenen Antriebsvarianten - vom Hybrid bis zum Elektroauto - in Eisenach gebaut. Damit verbunden sei die Einrichtung eines sogenannten Battery Shops gewesen, in dem Batterien aus einzelnen Zellen entstehen. Werksferien sind nach Angaben des Unternehmenssprechers in diesem Jahr vom 28. Juli bis zum 11. August geplant.