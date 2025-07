SPD-Handelsexperte geht in Zollkonflikt auf Distanz zu Merz

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, Bernd Lange, geht im Zollkonflikt mit den USA auf Distanz zu Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und fordert, sich nicht unter Zeitdruck setzen zu lassen. "Sorgfalt geht klar vor Geschwindigkeit", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Ein Deal nur um des Deals willen reiche nicht aus.

Merz fordert hingegen eine schnelle und einfache Einigung. Er sagte jüngst: "Hier geht es nicht um ein fein ziseliertes, in allen Details ausverhandeltes, umfassendes Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Hier geht es jetzt um die schnelle Beilegung eines Zollstreits."

Im Gegensatz dazu fordert der SPD-Politiker Lange: "Wir wollen keinen Deal, der nicht klar sagt, worum es geht." Bevor die EU Zugeständnisse mache, müsse man die Gegenleistung kennen.

Vertreter der EU und der USA verhandeln derzeit über eine Beilegung ihres Zollstreits. US-Präsident Donald Trump will ab dem 9. Juli weitere Zölle in Kraft treten lassen, wenn die EU den USA in Handelsfragen nicht entgegenkommt.