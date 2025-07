Soja - ist das endlich die Wende?

Die Sojabohnen-Futures an der CBoT konnten sich in der abgelaufenen Handelswoche deutlich erholen und legten um +2,1 % zu. Der Schlusskurs am Donnerstag vor

dem Feiertag lag bei 1.048,25 US-Cent je Scheffel. Vor allem Short-Coverings sowie ein günstiges saisonales Umfeld sorgten für Kaufinteresse – trotz

insgesamt guter Wetterbedingungen in den US-Anbaugebieten.

Zwar begünstigt das aktuelle Wetter (warme Temperaturen, punktuelle Niederschläge im Mittleren Westen) die Entwicklung der Pflanzen – besonders in der sensiblen

Phase der Blüte und Schotenbildung. Doch Sorgen um Trockenheit im Delta sowie eine um 4 % niedrigere Anbaufläche laut USDA-Bericht sorgten für Unterstützung.

Die Large Traders haben seit mehreren Wochen ihre Netto-Long-Positionen sukzessive aufgebaut und sind derzeit mit über 55.000 Kontrakten netto long

positioniert – ein bullisches Signal, das für ein solides Grundvertrauen spricht.

Aus saisonaler Sicht haben Sojabohnen traditionell Rückenwind bis in den Spätsommer. Sollte das Muster auch dieses Jahr greifen, sind weitere Kursanstiege bis Ende

Juli sehr gut möglich.