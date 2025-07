Musk will Zwei-Parteien-System der USA aufbrechen

Kolovkolosh schrieb 04.07.25, 15:43

Mal zusammengefasst:



Jährliche bundesstaatliche Registrierungsgebühr für Elektrofahrzeuge in Höhe von 250 US-Dollar: Diese neue Gebühr wurde eingeführt, um die sinkenden Einnahmen aus der Benzinsteuer auszugleichen. Sie erhöht die laufenden Kosten für den Besitz eines Elektrofahrzeugs und belastet preisbewusste Verbraucher überproportional.



Abschaffung der staatlichen Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge: Der Anreiz von 7.500 US-Dollar für den Kauf neuer Elektrofahrzeuge wird abgeschafft, was die Nachfrage dämpft und den Händlern ein wichtiges Verkaufsargument entzieht.



Abzug von Zinsen für Neuwagenkredite (ausgenommen Elektrofahrzeuge): Eine neue Regelung ermöglicht es Verbrauchern, Zinsen für Autokredite abzuziehen, allerdings nur für benzinbetriebene Fahrzeuge.



Gutschriften für Ladeinfrastruktur: Gutschriften für die Ladeinfrastruktur laufen im Juni 2026 aus.



Emissionshandel: Die BBB erlaubt es Herstellern sogar, die Effizienzregeln zu ignorieren, was laut Experten einem „Freifahrtschein für Emissionen“ gleichkommt. Hersteller von Verbrennerfahrzeugen haben in den US kaum noch regulatorischen Druck, solche Credits zu kaufen. Tesla kann diese also nur noch in Europa loswerden - aber Anngebot und Nachfrage werden Preis in den Keller schicken.



Quellen:

https://asuene.com/us/blog/what-the-big-beautiful-bill-will-mean-for-the-ev-sector

https://www.instituteforenergyresearch.org/regulation/senate-passes-the-big-beautiful-bill-with-changes-to-the-house-version/



Fazit: Wer in den USA unbedingt ein EV haben will, wird dies noch im Q3 kaufen. Aber es gibt gute Gründe zu Annahme, dass Käufer - die bislang ein EV gekauft hätten - auf ein Verbrennerfahrzeug umschwenken. Die 250 Dollar je Jahr erscheinen nicht viel, könnten aber den Ausschlag geben - neben den dadurch steigenden Betriebskosten sinkt auch der Wiederverkaufswert.



Ab 1. Oktober 2025 kann Tesla in den USA nur noch für den Export arbeiten...



Hersteller, die stark in EV-Produktion investiert haben, könnten Verluste in Milliardenhöhe erleiden

(Quelle: https://eu.usatoday.com/story/cars/news/2025/07/02/trump-bill-impact-ev-credit-car-buyers-industry/84444184007/ )



Wie gut, wenn man da noch ein anderes Standbein hat, oder? Ford und Co reagieren bereits und bereiten sich auf einen Wechsel in der Produktion vor.

Oh, der Strohhalm der Wachstumsfixierten Teslaanleger - das Energiegeschäft - leidet auch erheblich unter Trumps Gesetzesänderung.



Kennt ihr die "walking ghost" Phase bei stark radioaktiv verstrahlten Personen? Im Quartal 3 wird Tesla ein walking ghost sein.