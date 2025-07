Baumwolle bleibt unter 70 Cent – Short-Positionen könnten zur Gefahr werden

Der Cotton Future, gehandelt an der US ICE, zeigte sich in der vergangenen Handelswoche schwächer und schloss mit einem Minus von –1,24 % bei 68,46 US-Cent je Pfund.

Die Notierungen bewegten sich damit erneut unter der wichtigen 70-Cent-Marke, die aktuell als zentraler technischer Widerstand gilt. Ein nachhaltiger Schlusskurs über dieser Marke für mehrere Tage wäre nötig, um einen neuen Aufwärtsimpuls auszulösen. Doch dazu kam es nicht – auch, weil die Börse am 4. Juli wegen des Independence Day geschlossen blieb.

Trotz der verhaltenen Kursentwicklung bleibt die Positionierung am Terminmarkt brisant: Laut den aktuellen COT-Daten haben die Large Traders ihre Netto-Short-Positionen in der vergangenen Woche zwar um gut 5.000 Kontrakte reduziert, halten aber weiterhin eine markante Short-Position von rund 31.000 Kontrakten. Historisch betrachtet sind solche Konstellationen anfällig für plötzliche Short Squeezes, insbesondere wenn technische Marken überschritten werden oder fundamentale Impulse auftreten.