Wechsel von Dortmunds Jamie Gittens zu Chelsea perfekt

Die Ablöse soll bei den vom BVB gewünschten rund 65 Millionen Euro liegen. "Es fühlt sich großartig an", sagte Gittens laut Vereinsmitteilung des FC Chelsea. "Es ist ein tolles Gefühl, zu einem so großen Verein wie Chelsea zu wechseln.

EAST RUTHERFORD (dpa-AFX) - Der Wechsel von Borussia Dortmunds Offensivspieler Jamie Gittens zum FC Chelsea ist perfekt. Wie der englische Erstligist mitteilte, erhält der 20-Jährige bei den Blues einen Langzeitvertrag bis 2032. Bereits zuvor hatte der BVB in einem Statement verkündet, dass sich "alle beteiligten Parteien" auf einen Wechsel geeinigt haben.

Ich kann es kaum erwarten, von allen im Team zu lernen und hier mein Bestes zu geben. Es ist ein unglaubliches Gefühl."

Schwierige Verhandlungen mit Chelsea wegen Gittens



Gittens hatte am vergangenen Wochenende bereits den Medizincheck bei den Blues absolviert. Danach war der 20 Jahre alte Engländer aber wieder ins Teamquartier der Dortmunder in Fort Lauderdale zurückgekehrt, weil sich die Einigung hinzog. Auch der FC Bayern München soll Interesse an dem Rechtsfuß gehabt haben.

Gittens war im Jahr 2020 aus der Nachwuchsschmiede von Manchester City nach Dortmund gewechselt und absolvierte seitdem unter anderem 76 Bundesligaspiele (12 Tore) und 23 Partien in der Champions League (5 Tore)./jgl/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 3,845 auf Tradegate (04. Juli 2025, 22:26 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +1,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,97 %. Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 424,47 Mio.. Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5400 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +30,04 %/+30,04 % bedeutet.