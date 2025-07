Palladium konsolidiert auf hohem Niveau – Shorts könnten zum Risiko werden

Der Palladium-Future an der CME hat in der vergangenen Handelswoche leicht nachgegeben, schloss aber weiterhin auf erhöhtem Niveau. Auf Wochensicht verzeichnete der Kontrakt ein minimales Minus von –0,13 % und beendete die Woche bei 1.147,50 USD pro Unze. Die Handelswoche war von hoher Volatilität geprägt: Das Wochentief lag bei 1.102 USD, das Hoch bei 1.175,50 USD – ein Niveau, das dem höchsten Stand seit acht Monaten entspricht.

Der Rückgang folgte auf eine starke Juni-Rally, die vor allem durch einen schwächeren US-Dollar, anhaltende Angebotsrisiken und zunehmendes Interesse an Edelmetallen als Absicherung gegen wirtschaftliche Unsicherheiten getragen wurde. Gleichzeitig belastet der strukturelle Nachfragerückgang aus der Automobilindustrie – insbesondere durch die Umstellung auf Elektrofahrzeuge – die längerfristigen Perspektiven.

Ein interessanter Faktor bleibt die Positionierung am Terminmarkt: Laut den aktuellen COT-Daten halten die Large Traders weiterhin über 4.500 Short-Kontrakte – ein Niveau, das in der Vergangenheit wiederholt zu kurzfristigen Short-Squeezes geführt hat. Zwar gab es zuletzt Zuflüsse in palladiumbasierte ETFs, doch mittelfristig bleibt der Markt anfällig für abrupte Umschichtungen – sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite.

Saisonalität spricht für Stärke bis Monatsende: Historisch gesehen tendiert Palladium dazu, bis Ende Juli freundlich zu laufen, bevor saisonaler Verkaufsdruck einsetzt.

Sollte die Aufwärtsbewegung anhalten, könnten weitere Kursanstiege nicht ausgeschlossen werden – insbesondere, wenn Short-Positionen zur Absicherung aufgelöst werden müssen.