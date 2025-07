Platin-Rally geht weiter – Spekulanten bleiben klar auf der Long-Seite

Der Platin-Future an der NYMEX setzte seine Rally auch in der vergangenen Woche fort: Mit einem Wochenplus von +4,22 % schloss der Kurs am Freitag bei 1.407,10 USD je Unze. Das Wochenhoch lag bei beeindruckenden 1.447,90 USD – der höchste Stand seit rund elf Jahren.

Bereits im Juni war Platin um fast +34 % gestiegen – der stärkste Monatsanstieg seit fast 40 Jahren. Nach dieser historischen Bewegung konsolidiert der Markt aktuell auf hohem Niveau.

Die Terminstruktur bleibt im Contango, was auf nachlassenden Angebotsdruck hindeutet. Gleichzeitig zeigen die aktuellen CoT-Daten, dass spekulative Investoren weiterhin stark long positioniert sind – mit über 25.000 Netto-Long-Kontrakten.

Kurzfristige Gewinnmitnahmen wurden zuletzt schnell wieder aufgekauft – ein Zeichen für eine robuste Marktverfassung.