Kakao bricht ein – Angebotserholung in Ghana trifft auf schwächere Nachfrage

Der Kakao-Future an der US-ICE verzeichnete in der vergangenen Woche einen deutlichen Rückgang von 9,08 % und schloss am Freitag bei 8.090 USD je Tonne.

Diese heftige Korrektur ist in erster Linie auf die jüngsten Prognosen des Ghana Cocoa Board zurückzuführen, das für die kommende Erntesaison 2025/26 einen Produktionsanstieg von 8,3 % auf 650.000 Tonnen erwartet. Ghana ist der weltweit zweitgrößte Kakao-Produzent, und eine Angebotsausweitung aus dieser Region hat spürbare Auswirkungen auf die Preisbildung.

Gleichzeitig zeigen sich auch bei der Positionierung der Marktteilnehmer klare Veränderungen: Die spekulativen Investoren – sogenannte Large Trader – haben ihre Netto-Long-Positionen signifikant reduziert und sind nur noch mit rund 12.900 Kontrakten long engagiert. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber den Vorwochen und zeigt, dass das Vertrauen in weiter steigende Preise vorerst schwindet.