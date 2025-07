Kaffee unter Druck – Saisontief könnte sich bis August ausbilden

Der Arabica-Kaffee-Future, der an der US ICE gehandelt wird, setzte in der vergangenen Woche seine Korrektur fort und verlor rund 4,87 %. Der Wochenschluss lag bei 287,85 US-Cents je Pfund – das ist der tiefste Stand seit Anfang Dezember 2024. Belastend wirkte vor allem die fortschreitende Ernte in Brasilien. Trotz teils durchwachsener Berichte über heruntergefallene Kaffeekirschen erwartet das USDA für das Erntejahr 2025/26 ein Rekordvolumen von 65 Mio. Säcken, davon 40,9 Mio. Arabica. Gleichzeitig hat sich das Wetter zuletzt deutlich verbessert: Prognosen gehen von reichlich Regen und günstigen Temperaturen in den Hauptanbaugebieten aus – was die Preiserholung weiter erschwert.

Auch auf der Positionierungsseite ist ein deutlicher Trend erkennbar: Die spekulativen Investoren haben begonnen, ihre Netto-Long-Positionen sukzessive abzubauen – trotz des fallenden Markts. Aktuell sind die Large Trader nur noch mit gut 31.000 Kontrakten netto long engagiert. Der bullische Überhang ist also deutlich geschrumpft.