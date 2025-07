UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Zitat von butch.:

Zitat von Badbull82: Ob Neuer zimperlich ist oder nicht, Neuer kriegt rot in deiner beschriebenen Aktion und Donnaruma (der kurze Zeit nach der Aktion noch gegrinst hat und wohl dachte es wäre nichts passiert) kriegt nix, also dein Vergleich hinkt irgendwie...

Es ist doch eher so, die Reporter haben das kurz abgekanzelt und dann ist der Zuschauer dazu geneigt das dann auch so zu sehen..

Wir halt oft das nachgeplappert was die Reporter und Journalisten labern, und das idt oftmals einfach bullshit.

Das meine ich jetzt auch ganz allgemein, ohne Bezug bestimmter Vereine..





Also das mit dem Grinsen sehe ich anders.

MMn war Donnarumma geschockt und durchaus betroffen von dem was da passiert ist. Nur ist er halt nicht hingegangen um sich zu entschuldigen und genau das hat Neuer eingefordert, was Donnarumma daraufhin auch gemacht hat.



Dass dieser HK12 mein Posting „Ich mag Donnarumma, aber wie er da in Musiala reinspringt……….puhhh.“ (nicht ein einziges Yota mehr habe ich zu Donnarumma geschrieben), dass also dieser HK12 diese Zeile nutzt um gleich wieder seinen monotonen Neuer- und Bayernhass abzuladen und mich als unfähig zu betiteln, das………ist mir inzwischen einfach zu primitiv und will ich auch nicht mehr kommentieren