Vom Sorgenkind zum Margenturbo: Kaffeegeschäft macht die Nestlé-Aktie munter

Es ist noch nicht mal ein Jahr her, da machte der schnell steigende Preis für Rohkaffee Verbrauchern und Unternehmen im Westen große Sorgen. Die morgendliche Tasse könnte zum Luxus werden, der Besuch im Cafe ebenfalls. Nachdem die Preise Anfang des Jahres einen Höhepunkt erreichten, sind sie in den vergangenen Wochen stark zurückgekommen.

An den höheren Preisen für Verbraucher dürfte sich allerdings so schnell nichts ändern. Davon dürfte in den kommenden Monaten vor allem auch der Schweizer Lebensmittelriese Nestlé profitieren.