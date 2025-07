FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung' zu Pflegereform:

"Die Probleme in der Pflege sind wahrlich nicht neu. Schon Karl Lauterbach (SPD), Vorgänger der heutigen Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU), hatte eine große Reform angekündigt, aus der aber nichts wurde. Warken hat jetzt die Arbeitsgruppe eingesetzt, die bis Jahresende das Reformkonzept erarbeitet haben soll. Sie muss dabei nicht bei null anfangen. Reformideen diverser Akteure in der Pflege gibt es wahrlich genug. Jetzt geht es darum, sich für konkrete Lösungen zu entscheiden. Die werden garantiert nicht jedem gefallen. Fakt aber ist: So wie jetzt kann es nicht weitergehen. Sonst fährt das System an die Wand."/yyzz/DP/he