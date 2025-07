Trump verschiebt Zölle aber droht BRICS-Staaten mit Sonderabgaben!

Zusätzlich kündigt Trump an, dass alle Länder, die sich "den anti-amerikanischen Politiken der BRICS-Staaten anschließen", mit einem zusätzlichen Strafzoll von 10 Prozent belegt werden – ohne Ausnahmen.

Die Märkte beginnen die neue Woche mit einem Dämpfer: US-Aktien-Futures gaben am Sonntagabend deutlich nach, nachdem Präsident Donald Trump und sein Handelsminister Howard Lutnick bestätigten, dass die Strafzölle nun am 1. August in Kraft treten – und nicht, wie zuvor angekündigt, bereits am 9. Juli. Der Dow-Jones-Future verlor 146 Punkte (-0,32 Prozent), S&P 500 und Nasdaq 100 fielen um 0,39 Prozent bzw. 0,42 Prozent.

Tarife starten am 1. August – Briefe gehen Montag raus

In einem Pressebriefing am Sonntag bestätigte Trump, dass die USA ab Montag um 12:00 Uhr ET mit der Zustellung offizieller Tarifierungsbriefe beginnen werden. Diese Schreiben sollen entweder konkrete Abkommen oder individuell festgelegte Zollsätze enthalten.

"Wir werden die meisten Länder bis zum 9. Juli entweder mit einem Brief oder einem Deal versorgen", so Trump. Handelsminister Lutnick ergänzte: "Die Zölle starten am 1. August. Der Präsident finalisiert gerade die Sätze und Vereinbarungen."

Finanzminister Scott Bessent erklärte in einem CNN-Interview, dass Länder ohne Fortschritte bei den Verhandlungen "auf das Zollniveau vom 2. April" zurückgesetzt würden – deutlich höhere Raten als die derzeit geltenden.

Trump vs. BRICS: Geopolitik wird zur Zollfrage

Ein weiterer Schock für die Märkte kam durch Trumps neue Strafmaßnahme gegen Länder, die sich "mit den anti-amerikanischen Politiken der BRICS" verbünden.

Die BRICS-Gruppe – bestehend aus Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, sowie neuen Mitgliedern wie Saudi-Arabien, Ägypten, Äthiopien, Indonesien, Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten – tagte am Wochenende in Rio de Janeiro.

Zukunftsangst an der Börse

Noch am Freitag hatten S&P 500 und Nasdaq Composite neue Rekordstände erreicht – beflügelt von der Hoffnung, dass die Trump-Regierung die schärfsten Zölle doch nicht umsetzt. Die Ankündigung vom Sonntagabend bringt nun Unsicherheit zurück. Analysten befürchten, dass die derzeitige Rekordbewertung der Aktienmärkte unter Druck gerät, sollten die Zölle Realität werden und globale Handelsketten belasten.

"Dies ist die meistgehasste V-förmige Rallye aller Zeiten", sagte Tom Lee von Fundstrat bei CNBC. "Aber wenn Unternehmen zeigen, dass sie mit den Zöllen umgehen können, dann haben wir eine Chance auf positive Überraschungen in der Berichtssaison."

Verhandlungen in Bewegung – neue Deals vor Fristende möglich

Trotz aller Rhetorik sieht die US-Regierung offenbar weiterhin Chancen auf Deals. Laut Weißem Haus laufen derzeit intensive Verhandlungen mit rund 18 Handelspartnern, darunter auch die EU, Indien, Indonesien und Thailand. Thailand etwa bietet den USA laut Finanzminister Pichai Chunhavajira verbesserte Konditionen für Agrarprodukte und eine Ausweitung von Energieimporten an, um einem 36-Prozent-Zoll zu entgehen.

Ein Mini-Deal mit Indien könnte laut Medienberichten aus dem Land bereits "innerhalb von 24 bis 48 Stunden" unterzeichnet werden. Auch mit Vietnam und Großbritannien existieren bereits Rahmenvereinbarungen, die laut Trumps Beratern als Blaupause für andere dienen könnten.

"Wir werden viele Deals sehr schnell sehen", so Bessent. Länder, die sich kompromissbereit zeigen, könnten sogar eine Fristverlängerung über den 1. August hinaus erhalten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion