China und Brasilien wollen Zusammenarbeit in digitaler Wirtschaft und Luft- und Raumfahrt ausbauen

Rio De Janeiro (ots/PRNewswire) - CMG-News: China ist bereit, die bilaterale

Zusammenarbeit mit Brasilien in den Bereichen wie digitale Wirtschaft, grüne

Wirtschaft, wissenschaftlich-technische Innovation sowie Luft- und Raumfahrt

auszubauen. Dies sagte der chinesische Ministerpräsident Li Qiang am Samstag

während seines Treffens mit dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da

Silva in Rio de Janeiro. https://german.cgtn.com/2025/07/06/ARTI1751797862971749



Li übermittelte Lula die herzlichen Grüße des chinesischen Staatspräsidenten Xi

Jinping und stellte fest, dass sich die chinesisch-brasilianischen Beziehungen

in der besten historischen Phase befänden. Während Lulas China-Besuchs im Mai

hätten die beiden Staatsoberhäupter wichtigen Konsens darüber erzielt, den

Aufbau einer chinesisch-brasilianischen Gemeinschaft mit geteilter Zukunft

voranzutreiben und den Multilateralismus aufrechtzuerhalten, sagte Li.





China sei bereit, verstärkt mit Brasilien zusammenzuarbeiten, um die jeweiligen

komplementären Vorteile auszuspielen, die bilaterale Zusammenarbeit in den

Bereichen Handel, Finanzen und Infrastruktur durch eine qualitativ hochwertige

Zusammenarbeit im Rahmen der "Seidenstraßen-Initiative" zu konsolidieren und zu

vertiefen sowie die Kooperation in den Bereichen digitale Wirtschaft, grüne

Wirtschaft, wissenschaftliche und technologische Innovation und Luft- und

Raumfahrt auszubauen.



Zudem stellte Li beide Länder als überzeugte Befürworter des Multilateralismus

und des Freihandels dar sowie betonte Chinas Bereitschaft, die Kommunikation und

Koordination mit Brasilien im multilateralen Rahmen wie den Vereinten Nationen,

BRICS und der G20 zu verbessern, gemeinsam mit den Entwicklungsländern eine

gleichberechtigte und geordnete multipolare Welt sowie eine universell

vorteilhafte und integrative wirtschaftliche Globalisierung zu fördern.



Lula betonte seinerseits, Brasilien lege großen Wert auf die Beziehungen zu

China und sei bereit, mit China zusammenzuarbeiten, um den wichtigen Konsens der

beiden Staatsoberhäupter umzusetzen und den Austausch auf hoher Ebene weiter zu

stärken. Brasilien strebe auch eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit China bei

der Bekämpfung des Klimawandels an und wies darauf hin, dass sein Land die

Teilnahme Chinas an der bevorstehenden COP30 in Belém begrüße.



Brasilien sei auch bereit, gemeinsam mit China den Multilateralismus und den

Freihandel aufrechtzuerhalten, um den Weltfrieden und die Entwicklung zu

fördern, so Lula weiter.



Im Anschluss an das Treffen haben beide Länder eine Reihe von

Kooperationsdokumenten in Bereichen wie Finanzen, künstliche Intelligenz sowie

Luft- und Raumfahrt unterzeichnet.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2725118/image_5019926_43077029.jpg



View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres

semitteilungen/china-und-brasilien-wollen-zusammenarbeit-in-digitaler-wirtschaft

-und-luft--und-raumfahrt-ausbauen-302498554.html



Pressekontakt:



An Zheng,

zhengan@cgtncorp.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169281/6070928

OTS: CMG