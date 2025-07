DAX weiter in bullischer Ausgangslage Die Aussage der letzten Tage für einen bullischen Vorstoß in Richtung 24.479 Punkte und darüber in den Bereich um 24.720 Zählern gilt unverändert. Bei einem Tagesschlusskurs oberhalb von 24.130 Punkten könnte die bullische Ausgangslage schließlich …