2021er-Hoch ruft

Der erfolgreiche Ausbruch über 300,00 US-Dollar hat Autodesk Kurspotenzial zunächst an das aktuelle Jahreshoch bei 317,05 US-Dollar verschafft. Weitere Ziele lassen sich für das Papier nun an den Novemberhochs aus 2024 bei 326,62 US-Dollar ableiten, insgesamt wird ein Anstieg an das 2021er-Hoch bei 344,39 US-Dollar favorisiert und bietet sich für ein Investment auf kurzfristiger Sicht bestens an. Ein entsprechender Turbo-Call-Optionsschein WKN DU0C6M wird hierzu im Anschluss vorgestellt. Kurzzeitige Rücksetzer sollten im Idealfall und im Rahmen eines gewöhnlichen Pullbacks bei 305,86 US-Dollar enden. Fällt Autodesk dagegen nachhaltig und auf Wochenschlusskursbasis unter 291,00 US-Dollar zurück, würde der bullische Vorstoß der letzten Tage als Fehlsignal interpretiert werden müssen. In der Folge müssten Abschläge auf 277,87 und darunter sogar 269,39 US-Dollar zwingend eingeplant werden.

Trading-Strategie: