PayPal mit frischem Long-Signal

Nachdem PayPal im Bereich um 57,00 US-Dollar und damit einer mittelfristigen Unterstützung der letzten Jahre wieder zur Oberseite abdrehen konnte, stieg die Aktie in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts um 72,65 US-Dollar an, bildete hierbei aber auch eine inverse SKS-Formation mit einer Nackenlinie verlaufend in diesem Bereich aus. In der abgelaufenen Woche konnte diese erfolgreich auf der Oberseite aufgelöst werden und brachte Kursgewinne an eine erste kleinere Zielzone um 77,72 US-Dollar hervor. Das Kurspotenzial, resultierend aus der Formation, birgt aber noch weitaus höheres Potenzial, hier wären die Werte um 82,30 und darüber 88,40 US-Dollar zu nennen und würden sich für ein entsprechendes Long-Engagement anbieten. Auf der Unterseite ist PayPal dagegen um 73,00 US-Dollar aktuell vergleichsweise gut abgesichert. Erst ein Kursrutsch unter das Niveau der rechten Schulter von 67,52 US-Dollar dürfte größeres Ungemach erahnen lassen, in der Folge müssten Abschläge auf 64,90 US-Dollar eingeplant werden. Wegen der allgemeinen Aufwärtstendenz bei US-Werten wird ein derartiges Szenario aber nicht favorisiert.

Trading-Strategie: