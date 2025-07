Quimbaya Gold - Nach strategischer Platzierung bis 2026 gut finanziert

Jetzt ist die Transaktion durch: Die kanadische Quimbaya Gold (CSE QIM / Frankfurt K05), die kurz davor steht, die Bohrungen auf dem Goldprojekt Tahami South in Kolumbien aufzunehmen, hat erfolgreich eine Finanzierung in Höhe von brutto rund 4 Mio. Dollar abgeschlossen. Das Besondere dabei: Ursprünglich waren nur 2 Mio. Dollar geplant, doch ein einzelner, strategischer Investor, wollte unbedingt in größerem Umfang einsteigen!

Insgesamt hat Quimbaya damit jetzt 11.525.299 Einheiten zu 0,35 CAD pro Einheit ausgegeben und so brutto 4.033.854 Dollar eingenommen. Eine Einheit besteht dabei aus einer Stammaktie sowie einem Warrant, der es dem Zeichner erlaubt, eine weitere Stammaktie über einen Zeitraum von 36 Monaten zu 0,60 CAD pro Aktie zu erwerben.

Wie erwähnt, hatte laut dem Unternehmen eine Investorengruppe mit langfristigem Ausblick und einer langen Erfolgsgeschichte in der Unterstützung von Explorations- und Entwicklungsprojekten in Südamerika die Erweiterung der Finanzierung angeregt. Was das Unternehmen von CEO Alexandre Boivin als starke Bestätigung für das Quimbaya-Team, dessen Strategie und die Pipeline an aussichtsreichen Projekten im Antioquia-Distrikt von Kolumbien betrachtet.

Kolumbianische Bergbaulegende bereits bei Quimbaya Gold eingestiegen

Wie wir zuvor berichteten, hatte sich zu Beginn dieser Finanzierungsrunde bereits die kolumbianische Bergbaulegende Serafino Inacono mit allein 500.000 CAD an Quimbaya beteiligt. Er trug unter anderem als Mitbegründer von Gran Columbia Gold – jetzt Aris Mining (MarketCap 1,61 Mrd. CAD) – maßgeblich dazu bei, den Bergbausektor in Kolumbien wiederzubeleben und voranzubringen.

Und die hochgradige, produzierende Segovia-Mine von Aris liegt in unmittelbarer Nähe zum Tahami South-Projekt des Unternehmens. An der Oberfläche hat Quimbaya bereits aufgezeigt, dass sich Erzgänge aus dem Gebiet von Segovia auf das eigene Projektgelände erstrecken. Das hofft man jetzt – frisch finanziert – mit Bohrungen zu bestätigen.

Lageplan Tahami South; Quelle Quimbaya Gold

