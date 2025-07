Li Qiang nimmt an Sitzung der ersten Phase des 17. BRICS-Gipfels teil

Rio De Janeiro (ots/PRNewswire) - CMG: Der chinesische Ministerpräsident Li

Qiang hat am Sonntag in Rio de Janeiro an der Sitzung der ersten Phase des 17.

BRICS-Gipfels teilgenommen.



An der Sitzung beteiligten sich die Spitzenpolitiker der BRICS-Staaten.



In einer Rede mit dem Titel "Frieden und Sicherheit, Reform der Global

Governance", die er auf der Sitzung unter dem Vorsitz des brasilianischen

Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva hielt, sagte Li, dass sich die

beispiellosen Veränderungen der Welt in den letzten 100 Jahren aktuell

beschleunigt hätten. Die internationalen Regeln und Ordnungen würden dadurch

schwer beeinträchtigt. Die Autorität und Effizienz der multilateralen

Mechanismen seien geschwächt. Die von Chinas Staatspräsident Xi Jinping ins

Leben gerufene Anschauung der Global Governance zeige einen stärkeren Zeitwert

und eine größere praktische Bedeutung.



Angesichts wachsender Konflikte und Differenzen sei es notwendig, umfassende

Konsultationen auf der Grundlage von Gleichheit und gegenseitigem Respekt zu

verstärken. Angesichts tief verflochtener gemeinsamer Interessen sei es

erforderlich, einen gemeinsamen Beitrag durch Solidarität zu leisten. Angesichts

der für beide Seiten vorteilhaften Entwicklungsmöglichkeiten sei es notwendig,

offen zu sein, um den gemeinsamen Erfolg und den gemeinsamen Nutzen zu suchen,

so der chinesische Ministerpräsident.



Li Qiang betonte, die BRICS-Staaten sollten als "erste Formation" des Globalen

Südens an ihrer Unabhängigkeit und Selbstständigkeit festhalten und

Verantwortung übernehmen. Bei der Konsolidierung von Übereinkünften und Kräften

sollten sie eine größere Rolle spielen und sich als treibende Kraft für die

Reform der Global Governance etablieren.



Der chinesische Ministerpräsident rief die Gruppe dazu auf, an Moral und

Gerechtigkeit festzuhalten und nach grundlegenden Lösungen zu suchen, die auf

den Vorzügen der einzelnen Themen basieren.



Li Qiang fügte hinzu, dass sich China gemeinsam mit den BRICS-Staaten darum

bemühen wolle, die Global Governance in eine fairere, vernünftigere,

effizientere und ordnungsgemäßere Richtung zu lenken. Gemeinsam solle eine

schönere Welt aufgebaut werden.



