Foxconn auf Rekordkurs: KI, iPhones und bald auch E-Autos?

Der taiwanische Technologiekonzern Foxconn (Hon Hai Precision) hat im zweiten Quartal einen Rekordumsatz erzielt, trotz globaler Unsicherheiten. Jetzt will das sowieso schon breit aufgestellte Unternehmen sogar in die E-Auto-Produktion einsteigen. Was steckt dahinter?

Mit 1,8 Billionen Neuen Taiwan-Dollar (umgerechnet rund 52,7 Milliarden Euro) übertraf der Apple-Zulieferer die Analystenerwartungen leicht und profitierte vor allem von der boomenden Nachfrage nach KI-Produkten und stabilen iPhone-Verkäufen. Die Cloud- und Netzwerksparte, die Server auf Basis von Nvidias AI-Chips produziert, legte besonders stark zu.