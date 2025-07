Unternehmerisch. Vernetzt. Persönlich. (FOTO)

Berlin (ots) - Mit der Gründung der BESLAS Aktiengesellschaft formiert sich in

Berlin ein Unternehmen, das Investments neu denkt. Im Upper West Tower ansässig,

vereint die Gesellschaft Kapital, Erfahrung und Unternehmergeist. Im Zentrum

steht der Anspruch, Vermögen verantwortungsvoll zu strukturieren, Unternehmer zu

vernetzen und Chancen zu schaffen, die über bloße Rendite hinausgehen.



Die BESLAS AG wurde von vier erfahrenen Persönlichkeiten ins Leben gerufen. Sie

vereinen wirtschaftliches Know-how, unternehmerische Erfolge und ein gemeinsames

Werteverständnis. Die Aktionäre verstehen sich nicht als Verwalter, sondern als

aktive Gestalter.





Die Gesichter der BESLAS AGBen Sla Spormann , Gründer der Gesellschaft, ist seit über 15 Jahrenunternehmerisch tätig. Seine Wurzeln liegen im Industriebau, seine Stärke liegtim Aufbau tragfähiger Beteiligungsmodelle. Ob Immobilienprojekte, Startups oderalternative Investments, Spormann bringt Kapital und Geschäftsmodelle zusammen.Bekannt ist er unter dem Namen "Damask Coach" und auch als erfolgreicherBuchautor mit inzwischen vier veröffentlichten Büchern, darunter Sachbücher zuInvestments, Beteiligungen, Psychologie und den Erfolgsfaktoren einesUnternehmers. Seine Werke behandeln nichtfiktionale Literatur über das Lebeneines Investors, Psychologie und Verstand sowie deren Anwendung in der Praxis.Seine Kommunikation ist klar, seine Haltung bodenständig. Er steht fürVerantwortung, Transparenz und unternehmerischen Mut.Carsten Graz bringt über 30 Jahre unternehmerische Erfahrung mit. Nach demerfolgreichen Aufbau und Verkauf eines Reisebüro-Netzwerks bringt er heute seinstrategisches Denken und seine Fähigkeit zur Geschäftsentwicklung in dieGesellschaft ein. Er versteht Kunden und Märkte und denkt unternehmerischeZusammenhänge mit Tiefe.Dr. Jens Barthel ist promovierter Sportwissenschaftler und mehrfacherWeltmeister. Seit fast 20 Jahren unterstützt er Führungskräfte inExtremsituationen. Als Coach und Keynote-Speaker begleitet er Unternehmer undGeschäftsführer, um mentale Stärke, Klarheit und Leistungsfähigkeit langfristigzu entwickeln. In der BESLAS AG verantwortet er den BereichPersönlichkeitsentwicklung und Leadership.Oliver van Bentum ist Finanzcoach und Berater für finanzielleEigenverantwortung. Er setzt sich dafür ein, dass Menschen den Umgang mit Geldsouverän und selbstbestimmt gestalten. Seine Arbeit richtet sich sowohl anPrivatpersonen als auch an Gründer und Unternehmer, die eine solide finanzielleBasis schaffen möchten. In der Gesellschaft ist er Ansprechpartner für