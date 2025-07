JPMorgan hebt Generali auf 'Overweight' und Ziel auf 37 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien der Generali von 34 auf 37 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Farooq Hanif hob seine Schätzungen für das Ergebnis bis 2027 laut seiner am Montag vorliegenden Empfehlung um bis zu 4 Prozent an. Er geht davon aus, dass die Italiener dank des Rückenwinds für die Margen den Marktkonsens 2025 und 2026 klar übertreffen werden. Hanif stufte die Papiere des Konkurrenten Poste Italiane auf "Neutral" ab. Hier sieht er kaum Überraschungspotenzial./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2025 / 19:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2025 / 00:15 / BST