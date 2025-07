Allianz-Aktie: Bahn frei für neue Rekordhochs

Allianz macht einen entscheidenden Schritt in ihrem Geschäftsmodell: , sondern verbessern auch die Kundenzufriedenheit. Auf der "Inside Allianz"-Präsentation am 27. Juni erklärte das Management, wie Investitionen in IT die Produktivität steigern, Kosten senken und auch die Kundenzufriedenheit verbessern können.

Ein zentraler Bestandteil dieser IT-Offensive ist die Vereinfachung der IT-Landschaft und die Einführung einer einheitlichen Plattform, die von allen Geschäftsbereichen genutzt wird. Diese Standardisierung ermöglicht es Allianz, ihre IT-Ausgaben trotz eines jährlichen Budgets von 6 Milliarden Euro effizient zu gestalten. App und digitale Agenten sollen es ermöglichen, dass jeder Vollzeitmitarbeiter mehr Zeit zur Kundenaquise hat. Zwischen 2021 und 2024 ist die Zahl der Kunden pro Allianz-Vertreter bereits von 2200 auf etwa 2.500 gestiegen.