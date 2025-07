Rheinmetall-Garantieanleihe mit 45% Renditepotenzial in 5 Jahren

Obwohl das zweite Quartal relativ schlecht ausgefallen sei, aber für den langfristigen Geschäftsverlauf relativ irrelevant sei hoben die Experten von JP Morgan das Kursziel für die Rheinmetall von 2.100 auf 2.250 Euro an und bekräftigten ihre Kaufempfehlung für die Aktie.

Mit der neuen, von der Erste Group angebotenen BNP Rheinmetall Aktien Garant 25-30-Anleihe können Anleger in den nächsten 5 Jahren ohne Kapitalverlustrisiko bis zu 45 Prozent an einem Kursanstieg des Aktienkorbes teilhaben.

45%-Chance 100% Kapitalgarantie

Die am29.7.25 festgestellte Schlusskurse der Rheinmetall-Aktie wird als Ausübungspreis des Garantieproduktes festgeschrieben. Entwickelt sich der Aktienkurs in den nächsten fünf Jahren, bis zum Bewertungstag, dem 29.7.30, positiv, dann werden Anleger bis zum Cap vollständig an der Wertsteigerung der Aktie beteiligt. Legt die Aktie bis zum 29.7.30 beispielsweise um 25 Prozent zu, dann wird die Anleihe am 5.8.2030 mit 125 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt.

Bei einem Kursanstieg von mehr als 45 Prozent limitiert der bei 145 Prozent des Ausgabepreises angebrachte Cap das maximale Renditepotenzial des Rheinmetall Aktien Garant auf 45 Prozent. Entwickelt sich der Korb in den nächsten 5 Jahren negativ, dann wird die Anleihe mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. In diesem Fall werden Anleger einen Verlust in Höhe des am Laufzeitbeginnes erhobenen Ausgabeaufschlages erleiden.

Die von der Erste Group angebotene BNP Paribas Rheinmetall Aktien Garant 25-30-Anleihe, fällig am 5.8.30, ISIN: DE000PC99S19, kann derzeit in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent und mit bis zu 2,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die neue Rheinmetall Garant 25-30-Anleihe beteiligt Anleger nahezu ohne Verlustrisiko bis zum Cap von 145 Prozent des Ausgabepreises an einer positiven Wertentwicklung der Aktie des Rüstungsunternehmens.