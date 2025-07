DEWB: Hoher Kursabschlag trotz Fortschritten

SMC Research hat eine neue Analyse zur DEWB AG veröffentlicht. Analyst Holger Steffen kommentierte darin die aktuelle Bewertungslage und die operativen Entwicklungen der wichtigsten Beteiligungen. Trotz sichtbarer Fortschritte bei LAIQON und Stableton, die für ein hohes Kurspotenzial sorgen, hält er vorerst am Hold-Votum fest, bis sich die Markterholung im Fintechsektor bestätigt.

Trotz großer operativer Fortschritte sei die Kursentwicklung der Kernbeteiligung LAIQON in den letzten drei Jahren negativ verlaufen. Hintergrund sei unter anderem, dass am deutschen Markt Wachstumsstorys, die mit hohen Vorlaufkosten und entsprechenden Verlusten verbunden seien, wenig gefragt gewesen seien. Zusätzlich habe der von DEWB adressierte Fintech-Markt eine tiefgreifende Konsolidierung durchlaufen. Dies habe zur Folge gehabt, dass die Beteiligungsgesellschaft auch 2024 lediglich kleinere Anteilsverkäufe habe durchführen können, was erneut zu einem Jahresverlust geführt habe.