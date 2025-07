APA ots news: Neuer OeNB-Blog analysiert Trumps Wirtschaftspolitik und ihre globalen Implikationen

Blogbeitrag untersucht Spannungsverhältnis zwischen

US-Zollpolitik, Staatsverschuldung und Vertrauen in den US-Dollar



Wien (APA-ots) - In einem aktuellen Blog-Beitrag der Oesterreichischen Nationalbank (

OeNB) setzt sich der Ökonom Paul Ramskogler mit den

wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Trump-Administration auseinander. Unter dem Titel "Trump vs. the economy: Scheitert Trumponomics an der makroökonomischen Realität?" analysiert Ramskogler, wie die Kombination aus protektionistischen Maßnahmen und steigenden Staatsdefiziten internationale Finanzmärkte vor neue Herausforderungen stellt.