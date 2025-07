DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Gea Group auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea vor Zahlen von 54 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff rechnet in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum zweiten Quartal mit leichtem Gegenwind von der Währungsseite, der das berichtete Wachstum wohl etwas bremsen werde. Er geht davon aus, dass es im Vorjahresvergleich stagniert. Die operative Marge (Ebitda) sollte sich aber gegenüber dem Vorjahr verbessert haben./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2025 / 08:25 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 57,65EUR auf Tradegate (07. Juli 2025, 09:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m