Öl im Sinkflug: OPEC+ pumpt mehr - Überschuss wächst deutlich

Brent und WTI gaben daraufhin spürbar nach. Händler fürchten ein Überangebot, zumal die Nachfrageaussichten angesichts möglicher globaler Konjunkturbremsen zunehmend fragil erscheinen. "Die Entscheidung ist ein Signal an den Markt: OPEC+ will sich Marktanteile zurückerobern, auch wenn das sinkende Preise bedeutet", kommentierte Tim Evans von Evans Energy gegenüber Bloomberg.

Die Ölpreise geraten zunehmend unter Druck. Grund ist ein unerwartet kräftiger Förderanstieg der Allianz OPEC+ sowie die wachsende Unsicherheit über den Kurs von US-Präsident Donald Trump in der Handelspolitik. Die Allianz aus Saudi-Arabien, Russland und weiteren Förderländern beschloss am Wochenende, die Produktion im August um 548.000 Barrel pro Tag zu erhöhen, deutlich mehr als von Marktteilnehmern erwartet.

Trump heizt die Unsicherheit weiter an. Neben bereits angekündigten Basiszöllen von 10 Prozent auf die meisten Importe droht er nun mit bis zu 70 Prozent Strafzöllen für Länder, die sich den "Anti-Amerikanischen BRICS-Politiken" anschließen. Zudem kündigte die US-Regierung an, neue Zölle ab dem 1. August in Kraft zu setzen – ein Szenario, das insbesondere in China und Asien für Unruhe sorgt.

Der Preis für die Benchmark-Ölsorte Brent rutschte als Reaktion auf die Ankündigung bis zu 1,6 Prozent ab und notierte am frühen Montag um 0,4 Prozent niedriger bei 68,06 US-Dollar je Barrel, während es für die US-Sorte WTI um 1,1 Prozent auf 66,27 US-Dollar abwärts ging. Seit Jahresbeginn hat sich der Ölpreis um mehr als 7 Prozent verbilligt.

Parallel zu OPEC+ steigt auch die Produktion außerhalb der Allianz rasant. Die USA erreichten im April ein Rekordniveau von 13,47 Millionen Barrel pro Tag, wie die Energy Information Administration meldet. Auch Länder wie Brasilien, Kanada und Norwegen tragen zum zusätzlichen Angebot bei. Laut Internationaler Energieagentur wächst die Nicht-OPEC-Förderung 2025 um rund 1,4 Millionen Barrel pro Tag – mehr als der prognostizierte weltweite Mehrbedarf.

Das Fazit vieler Analysten: Der Ölmarkt steuert auf ein Überangebot zu, das in der zweiten Jahreshälfte ein Preisniveau unter 60 US-Dollar möglich macht – zumindest solange keine geopolitischen Schocks dazwischenkommen. Saudi-Arabiens Preiserhöhung für den asiatischen Markt deutet zwar auf Vertrauen in die Nachfrage – doch der Balanceakt zwischen Angebotsausweitung und Preisstabilität wird zunehmend riskanter.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion