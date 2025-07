Apple-Zulieferer zündet Mega-IPO trotz 30 Prozent Abschlag

Der chinesische Apple-Zulieferer Lens Technology hat bei seinem Börsengang in Hongkong 4,8 Milliarden HK-Dollar (607 Millionen US-Dollar) eingesammelt. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, lag der Ausgabepreis der 262,3 Millionen Aktien am oberen Ende der Preisspanne bei 18,18 Hongkong-Dollar je Anteil. Das entspricht einem Abschlag von rund 30 Prozent auf den letzten Schlusskurs der in Shenzhen gehandelten Aktie, der am Freitag bei 23,74 Yuan lag. Lens Technology hatte ursprünglich eine Preisspanne von 17,38 bis 18,18 HK-Dollar vorgesehen.

Das Unternehmen stellt Glasabdeckungen für Smartphones, Tablets, Computer und Kameras her. Lens Tech gehört zu den langjährigen Zulieferern von Apple und erzielt rund 79 Prozent seines Umsatzes im Ausland. Mit dem Schritt nach Hongkong reiht sich Lens Technology in eine wachsende Zahl chinesischer Firmen ein, die sich von der Heimatbörse diversifizieren und internationale Investoren ansprechen wollen.

Die Erstnotiz in Hongkong ist für Mittwoch geplant. Die Erlöse aus dem Börsengang sollen laut Prospekt in die Erweiterung des Produkt- und Serviceportfolios, die internationale Expansion, den Kapazitätsausbau sowie in intelligente Fertigung fließen. Dazu zählen unter anderem Investitionen in automatisierte Industriesysteme.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion