Wofür E-Commerce-Marken 2025 unnötig Geld verbrennen (FOTO)

Oldenburg (ots) - Klicks ohne Kunden. Werbeanzeigen, die ins Leere laufen. Und

Marketingbudgets, die schneller schmelzen als Eis in der Sonne. Im Performance

Marketings reicht es längst nicht mehr, einfach nur Kampagnen zu schalten.

Algorithmen ändern sich ständig, Zielgruppen springen weiter - und plötzlich

kostet jeder Fehler bares Geld.



Häufig sieht man Werbekonten mit fünfstelligen Budgets und keiner weiß, wofür

das Geld eigentlich rausgeht. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche

Budgetfallen 2025 besonders gefährlich werden, und wie sich Shops davor schützen

können.





Fehlende Geschäftsmodell-IntegrationEine dieser gefährlichen Schwachstellen ist die mangelnde Verknüpfung zwischenPerformance-Marketing und dem Geschäftsmodell selbst. Viel zu oft operierenMarketingteams losgelöst von anderen Unternehmensbereichen wie Finance, CRM oderProduktentwicklung. Kampagnenentscheidungen orientieren sich dann primär ankurzfristigen Kennzahlen wie Reichweite oder Klickpreisen, anstatt den Fokus aufbetriebswirtschaftliche Größen wie Deckungsbeiträge oder den Customer LifetimeValue zu legen.Was zunächst Effizienz suggeriert, entpuppt sich bei näherer Betrachtung alsTrugschluss: Maßnahmen erzeugen zwar Sichtbarkeit, tragen jedoch wenig zumnachhaltigen Unternehmenswert bei. Gerade in einem umkämpften Marktumfeld istKundenbindung kein Nice-to-have, sondern ein zentraler Hebel für langfristigeRentabilität. Fehlt diese Perspektive, wird Performance-Marketing schnell zumkostspieligen Selbstzweck.Zwei verbreitete DenkfehlerIm Zentrum vieler ineffizienter Strategien stehen zwei gegensätzliche Irrtümer:- Volumenorientierung: Der Fokus liegt auf günstigen Klickpreisen und hohenTraffic-Zahlen - häufig ohne Strategie für Wiederkäufe. Bei geringen Margenführen diese Kampagnen schnell ins Minus.- Lifetime-Value-Optimismus: Hier werden hohe Akquisekosten durch einenerwarteten hohen Customer Lifetime Value gerechtfertigt. Ohne belastbareCRM-Daten oder Klarheit über Wiederkaufszyklen bleibt dies jedoch spekulativ.Statt sich auf Durchschnittswerte zu verlassen, braucht es differenzierteModelle zur Bewertung der Profitabilität einzelner Kundensegmente und Kanäle.Nur so lassen sich Akquisitionsmaßnahmen gezielt steuern und langfristigwirtschaftlich gestalten.Metriken ohne AussagekraftViele Unternehmen verlassen sich weiterhin auf den ROAS (Return On AdvertisingSpend) als Steuerungsgröße. Diese Kennzahl bildet jedoch nur den Umsatz imVerhältnis zum Werbebudget ab - ohne Rücksicht auf Marge, Retouren,Zahlungsgebühren oder Rabatte. Dieser Schein kurzfristiger Effizienz überlagertdie Realität wirtschaftlicher Verluste.