Daimler Truck stottert in Nordamerika – Absatz kracht ein!

Ein starkes Wachstum verzeichnete Daimler Truck im Bereich der Elektromobilität. Die Zahl der ausgelieferten batterieelektrischen Fahrzeuge stieg um 90 Prozent auf 1.232 Einheiten. Damit bleibt der Anteil elektrisch betriebener Lkw zwar gering, wächst aber dynamisch.

Im 1. Halbjahr 2025 verkaufte der Konzern insgesamt 206.527 Fahrzeuge – das sind knapp sieben Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als 221.106 Einheiten abgesetzt wurden.

Zum Jahresbeginn hatte Daimler Truck seine Aktivitäten in China und Indien in das Segment Mercedes-Benz Trucks überführt. Die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr wurden entsprechend angepasst.



Quelle: Daimler Truck Holding

Daimler Truck kündigte an, die vollständigen Finanzkennzahlen für das 2. Quartal und das erste Halbjahr am 1. August zu veröffentlichen. Dann sollen auch detaillierte Informationen auf Segmentebene vorgelegt werden. An der Börse kommen die vorläufigen Zahlen gut an:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 40,54EUR auf Tradegate (07. Juli 2025, 11:46 Uhr) gehandelt.





