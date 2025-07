Seegene bringt STAgora(TM) auf den Markt - eine neue Analyseplattform für Infektionskrankheiten

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Bietet Echtzeit-Analysen, die die klinische Entscheidungsfindung und die

Pandemieprävention unterstützen

- Die weltweite Vorstellung erfolgt auf der ADLM 2025 in Chicago

- KI und syndromische PCR ermöglichen Früherkennung und Vorhersagen über

Infektionswellen



Seegene Inc., ein weltweit führender Anbieter molekulardiagnostischer Lösungen

(MDx), gab heute die Einführung von STAgora(TM) bekannt, einer Plattform der

nächsten Generation für die Analyse von Infektionskrankheiten. Die Plattform

wurde als Echtzeit-Informationssystem für Infektionskrankheiten entwickelt. Sie

kombiniert diagnostische Daten mit fortschrittlicher statistischer Modellierung

und verfolgt das Ziel, die weltweite Erkennung, Überwachung und Reaktion auf

Ausbrüche grundlegend zu verändern.





STAgora(TM) bietet eine Echtzeit-Visualisierung globaler Trends beiInfektionskrankheiten auf kommunaler, nationaler und kontinentaler Ebene -basierend auf tatsächlichen diagnostischen Testergebnissen. Die Plattform stelltmedizinischem Fachpersonal sofort verfügbare, strukturierte Diagnoseberichte undstatistische Analysen in klaren, praxisrelevanten Formaten bereit. Unterstütztwird dies durch anpassbare Dashboards und Echtzeit-Warnfunktionen.Neben der Verfolgung einzelner Fälle ermöglicht STAgora(TM) Nutzerinnen undNutzern Ausbrüche in ausgewählten Regionen - sowohl lokal als auch international- zu überwachen. Diese Funktion bietet Echtzeiteinblicke in die Ausbreitung vonKrankheiten, verbessert die Einschätzung der Lage und unterstützt zeitnahe,datengesteuerte Reaktionen im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Indem diePlattform nationalen und globalen Gesundheitsbehörden epidemiologischeErkenntnisse in Echtzeit liefert, soll sie die Entscheidungsfindung verbessernund die Entwicklung wirksamer Strategien zur Eindämmung großflächiger Ausbrüchevon Infektionskrankheiten fördern.Mit über 40 integrierten statistischen Werkzeugen ermöglicht STAgora(TM) diefrühzeitige Erkennung ungewöhnlicher Erreger-Muster und unterstützt dieprognostische Modellierung saisonaler Trends sowie neu auftretender Ausbrüche.Zu diesen Tools gehören Module zur Verfolgung einzelner Infektionen, zur Analysesymptomorientierter Koinfektionen und zur Berechnung von Infektionstrends inEchtzeit. Gemeinsam verwandeln sie statische Daten in zukunftsorientierteInformationen, die proaktive Maßnahmen ermöglichen.Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen zur Überwachung von Krankheitsausbrüchen,die sich auf retrospektive Daten stützen, analysiert STAgora(TM) PCR-basierteDiagnostik in Echtzeit . Dies ermöglicht eine unmittelbare Sicht auf die