Deutscher Markt für Wagniskapital nimmt Fahrt auf

Frankfurt am Main (ots) -



- Deutsche Start-ups sammeln im zweiten Quartal 2,4 Milliarden Euro ein

- Zahl der "Einhörner" mit einer Bewertung von über 1 Milliarde US-Dollar steigt

auf 32 - ein Rekord

- Weitere Studie von KfW Research: Ausländische Investoren sehr interessiert an

deutschen Start-ups

- Zwischen 2020 und 2024 investierten Kapitalgeber aus dem Ausland 37 Milliarden

Euro in hiesige Jungunternehmen



Nach einem ruhigen ersten Quartal hat der deutsche Markt für Wagniskapital

(Venture Capital, VC) im zweiten Quartal wieder Fahrt aufgenommen. Deutsche

Start-ups sammelten 2,4 Milliarden Euro frisches Kapital ein - das waren 45

Prozent mehr als im Vorquartal. Im ersten Halbjahr lag das Transaktionsvolumen

damit bei insgesamt knapp 4 Milliarden Euro. Die Investitionen in deutsche

Start-ups stiegen das dritte Halbjahr in Folge.







quartalsweise Zahlen zum deutschen VC-Markt veröffentlicht. "Diese Entwicklung

erscheint besonders erfreulich, weil die Rahmenbedingungen im ersten Halbjahr

2025 eher herausfordernd waren. Insbesondere die Verwerfungen an den

Kapitalmärkten im Zuge der US-Zollpolitik belasteten das Investitionsumfeld",

sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.



Insgesamt gab es im zweiten Quartal 208 Finanzierungsrunden von Start-ups in

Deutschland, davon 98 mit einem Volumen von 1 Million Euro und mehr. Auf sechs

Monate gesehen waren es 735 Finanzierungsrunden, davon 198 über der

Millionengrenze.



Anfang Mai rückten zwei deutsche Unternehmen in die "Liga der Einhörner" auf.

Unter Einhörnern versteht man Start-ups mit einer Bewertung durch Investoren von

mindestens 1 Milliarde US-Dollar. Zu Ende des zweiten Quartals gab es

hierzulande insgesamt 32 Einhörner, das ist ein Rekord.



Prägend für die Marktentwicklung im zweiten Quartal waren einzelne große

Finanzierungsrunden im sogenannten Scale-up-Segment. Dazu zählen Unternehmen,

die bereits ein funktionierendes Geschäftsmodell entwickelt haben und nun

expandieren wollen. Scale-up-Finanzierungen machten 57 Prozent der in

Deutschland investierten Mittel aus, es gab einzelne Megadeals von 100 Millionen

Euro und mehr. Da bei großen Transaktionen im Scale-up-Bereich häufig Investoren

aus den USA mit vertreten sind, war auch ihr Anteil an den Investitionen in

deutsche Start-ups mit über 30 Prozent wieder deutlich höher als noch im

Vorquartal. "Wir können bisher keine Auswirkungen der Wirtschafts- und

Vorquartal. "Wir können bisher keine Auswirkungen der Wirtschafts- und
Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump auf die Auslandsinvestitionen





