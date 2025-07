Rallyepause eingeläutet

In der letzten technischen Besprechung zu Aixtron vom 23. Juni 2025 wurde auf die mögliche Auflösung einer inversen SKS-Formation zwischen 8,45 und 14,50 Euro hingewiesen. Nur wenig später konnte die Aktie tatsächlich über den Horizontalwiderstand ausbrechen und damit die inverse SKS-Formation aktivieren. In der Folge gelang es Notierungen bei 16,63 Euro in der abgelaufenen Woche zu erreichen. Der aktuelle Wochenstart zeugt wegen des Kursabschlags jedoch von kurzzeitiger Schwäche, die in eine gesunde Konsolidierung zurück auf das Ausbruchsniveau münden könnte und sich dort wieder für den Aufbau von neuen Long-Positionen anbieten würde. Schließlich wurde das Kurspotenzial, resultierend aus der Formation, noch lange nicht vollständig ausgeschöpft.

Nackenlinie im Fokus