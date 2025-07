Professionelles Forderungsmanagement für die Fitnessbranche (FOTO)

Offenbach am Main (ots) - Die DIAGONAL Inkasso GmbH, ein spezialisiertesUnternehmen für Forderungsmanagement, Inkasso und Zahlungsabwicklung, war aufder fithera als Aussteller vertreten. Die fithera hat das Potenzial sich zumführenden Business-Kongress für die Fitness-, Therapie- und Gesundheitsbranchezu entwickeln und fand am 5. und 6. Juni 2025 auf dem Gelände der MesseOffenbach im Herzen der Rhein-Main-Region statt. Gemeinsam mit Holger Kück,Geschäftsführer Payment, präsentierte Philipp Kadel, Gründer und Geschäftsführerder DIAGONAL Inkasso GmbH, innovative Ansätze für ein branchenspezifischesForderungsmanagement. Die Besucher erhielten umfassende Einblicke inintelligente Lösungen, die Fitnessstudios dabei helfen, ihre finanzielleStabilität zu sichern und gleichzeitig die Beziehung zum Mitglied zu stärken.Gründer und Geschäftsführer Philipp Kadel: "Wenn Zahlungen von Kunden deutlichverzögert oder gar nicht eingehen, kann das für Unternehmen schnell zu einemernsthaften Problem werden. Im schlimmsten Fall ist die Liquidität in Gefahr -eine Herausforderung, die viele Branchen betrifft. Für die Fitnessbranche istdie Situation jedoch besonders heikel, denn hier basiert der Erfolg maßgeblichauf einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Studio und Mitglied. Wir sehenunsere Aufgabe darin, die Liquidität von Fitnessstudios zu sichern, ohne diesewichtige Beziehung zu gefährden. Anders als beim klassischen Inkasso setzen wirauf moderne Technologien, eine einfühlsame Kommunikation, passende Lösungen fürdie Mitglieder und individuelle Prozesse zur Kundenbindung. Die fithera 2025 istfür uns die ideale Plattform, um diesen innovativen Ansatz zu teilen, neuePartnerschaften anzustoßen und aktuelle Herausforderungen offen zu diskutieren."Philipp Kadel beschäftigt sich seit mehr als 25 Jahren mit Lösungen für einprofessionelles Forderungsmanagement. Sein Anliegen war es von Anfang an,Inkassoprozesse so zu gestalten, dass sie säumige Kunden empathisch undverbindlich zur Zahlung bewegen. Mit der DIAGONAL Inkasso GmbH stellt er seinenKunden ein ganzheitliches System aus Bonitätsprüfung, Payment,Debitorenmanagement und Inkasso zur Verfügung. Mit einer Mischung austechnologischer Präzision und menschlicher, empathischer Kommunikation erzielenPhilipp Kadel und sein Team bis zu 30 Prozent mehr Zahlungsrückflüsse alsherkömmliche Inkassodienstleister - und das bei gleichzeitiger Stärkung derKundenbeziehungen. Herzstück des Angebots ist eine nahtlose Schnittstelle zur