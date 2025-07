Auch auf den Investmentmärkten spiegeln sich die globalen Unsicherheiten wider

Frankfurt/Main (ots) - Die zu Beginn des Jahres zu beobachtende Erholungstendenz

der deutschen Investmentmärkte hat im zweiten Quartal eine kleine

Verschnaufpause eingelegt. Mit einem Gesamtumsatz von knapp 15,9 Mrd. EUR im

ersten Halbjahr wurde das Vorjahresergebnis dennoch insgesamt um rund 2 %

übertroffen. Grundsätzlich ist dabei jedoch eine unterschiedliche Entwicklung

zwischen Wohninvestments (ab 30 Einheiten) und gewerblichen Transaktionen zu

verzeichnen. Während das Investmentvolumen mit Gewerbeimmobilien um etwa 7 %

gesunken ist, wurde bei Wohnimmobilien eine Umsatzsteigerung von 36 %

registriert. Allerdings fiel das Transaktionsvolumen auch in diesem Marktsegment

im zweiten Quartal geringer aus als zum Jahresanfang. Dies zeigt die aktuelle

Analyse von BNP Paribas Real Estate.



Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:





- Mit gut 15,9 Mrd. EUR notiert der Investmentumsatz 2 % über dem Vorjahreswert- Hiervon entfallen rund 4,5 Mrd. EUR (+36 %) auf das Marktsegment Residential- Gewerbliche Investments kommen auf gut 11,4 Mrd. EUR (-7 %)- 76 % (8,6 Mrd. EUR) des gewerblichen Umsatzes entfallen auf Einzeldeals- Portfolioverkäufe kommen insgesamt auf 2,7 Mrd. EUR- Im gewerblichen Marktsegment liegen Retail-Investments mit knapp 2,9 Mrd. EURan der Spitze, vor Logistik- und Büro-Investments mit knapp 2,8 Mrd. EUR bzw.2,7 Mrd. EUR- Berlin ist erneut die Nummer 1 der deutschen A-Standorte (gut 1,3 Mrd. EUR)- Die Netto-Spitzenrenditen haben sich bis zur Jahresmitte stabil gezeigt- Der Marktanteil ausländischer Investoren liegt mit 45 % auf dem höchstenNiveau seit 2022- Rund 540 erfasste Transaktionen"Die grundsätzlich spürbar gestiegene Marktbelebung im Residential-Segment hatsich auch im zweiten Quartal fortgesetzt, auch wenn sich die Umsatzsteigerungetwas verlangsamt hat. Verantwortlich für das etwas moderatere Investmentvolumenim zweiten Quartal ist in erster Linie die geringe Anzahl an Großtransaktionen,was aber lediglich eine Momentaufnahme darstellt, da im zweiten Quartal mehreregroßvolumige Portfolios in den Markt gegangen sind, die in den kommenden Monatenerfolgreich zum Abschluss gebracht werden sollten. Hinzu kommt, dass insgesamtein vergleichsweise geringes Angebot am Markt ist, da viele Eigentümer diesicheren Cashflows von Wohnimmobilien schätzen und sich einige andereAssetklassen vor dem Hintergrund der aktuellen globalen Unsicherheiten nichtzwingend als alternative Investmentziele anbieten", erläutert Marcus Zorn, CEOvon BNP Paribas Real Estate Deutschland. Mittel- und langfristig wird dasInteresse an deutschen Wohnimmobilien nachhaltig bleiben und tendenziell ehernoch zulegen. Verantwortlich hierfür sind mehrere Einflussfaktoren. Zu nennen