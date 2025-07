Entfernungspauschale entlastet Millionen Pendler (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Die Diskussion ist nicht neu: Kritiker bezeichnen die

Entfernungspauschale als umweltschädlich und kontraproduktiv für die

Verkehrswende. Weil sie dazu animiere, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Bei

der Steuererklärung profitieren jedoch Jahr für Jahr Millionen Arbeitnehmende

von dieser Entlastung für Berufspendler. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte

Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) mit den wichtigsten Fakten zur Entfernungspauschale.



Kein Beweis für umweltschädliche Wirkung der Pauschale





Die VLH hält die Kritik an der Entfernungspauschale für ungerechtfertigt: "Esgibt keinen wissenschaftlich belegten Nachweis für eine umweltschädliche Wirkungder Entfernungspauschale", betont VLH-Vorstandsmitglied Uwe Rauhöft. Vielmehrzeige eine empirische Untersuchung von Professor Dr. Frank Hechtner(Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) und Professor Dr. KayBlaufus (Leibniz-Universität Hannover) aus dem Jahr 2023, dass dieEntfernungspauschale keine relevante Auswirkung auf die Wahl des Wohnorts hat.Demnach würden 10 Cent mehr oder weniger Entfernungspauschale den Arbeitsweg nurum etwa 330 Meter verändern - und selbst ein Wegfall der Entfernungspauschalewürde die Pendeldistanz je Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer nur um 1,8 Kilometerverringern."Weil die Entfernungspauschale vom gewählten Verkehrsmittel unabhängig ist, kannder steuerliche Vorteil bei Fahrgemeinschaften, Mitfahrern, Nutzern öffentlicherVerkehrsmittel oder Fahrradfahrern die tatsächlichen Kosten manchmal sogarübersteigen. Damit wird umweltfreundliches Verhalten belohnt", erläutert UweRauhöft.65 Prozent der Beschäftigten fahren mit dem Auto zur ArbeitDie Mehrheit der Beschäftigten in Deutschland fährt mit dem Auto zur Arbeit:Rund 65 Prozent waren es im Jahr 2024. Das geht aus aktuellen Zahlen desStatistischen Bundesamts hervor, die sich auf Ergebnisse des jüngstenMikrozensus stützen. Demnach nutzten knapp 16 Prozent der Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmer öffentliche Verkehrsmittel für den Weg zum Job. Rund 10 Prozentschwangen sich aufs Fahrrad, rund 7 Prozent gingen zu Fuß.Wie auch immer man den Weg zurücklegt: Berufspendlerinnen und -pendler können inihrer Steuererklärung die Entfernungspauschale geltend machen. Diese gilt fürjeden vollen Kilometer der einfachen Fahrtstrecke zur Arbeit - beziehungsweisezur ersten Tätigkeitsstätte, wie es offiziell heißt. Und zwar für jeden Tag, andem diese Strecke zurückgelegt worden ist. So mindert die Entfernungspauschale