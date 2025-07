BASF schwächeln - UBS: Anleger besonders klar 'short'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von BASF haben am Montag gegen den positiven Dax-Trend wieder etwas geschwächelt. Im Falle guter Nachrichten mit dem Quartalsbericht in gut drei Wochen könnten die Aktien aber laut einem Kommentar der UBS positiv reagieren. Denn eigenen Erhebungen der Schweizer zufolge sind BASF-Papiere im Chemiesektor diejenigen, bei denen Investoren am stärksten "short" positioniert sind - also auf fallende Aktienkurse setzten. Dahinter folgten die Anteilscheine von Wacker Chemie .

UBS-Analyst Geoff Haire ermittelte einen "Crowding Score", mit dem berechnet wird, wie stark Investoren bei einzelnen Aktien im Chemiesektor auf fallende Kurse setzen. Diese Rangliste basiere auf Daten von Investmentbanken, Zahlen zu Wertpapierleihegeschäften, auf Berichten der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) sowie auf Zahlen aus dem Eigenhandel der UBS.