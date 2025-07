Fineqias renditebringendes Bitcoin ETP erreicht 13,9 Mio. $, womit das gesamte verwaltete Vermögen des Unternehmens auf 36 Mio. $ steigt

London, Vereinigtes Königreich / ACCESS Newswire / 7. Juli 2025 / Fineqia International Inc. („Fineqia“) (CSE:FNQ) (FWB:FNQA), ein digitales Asset- und Investmentunternehmen, gibt bekannt, dass sein vor Kurzem aufgelegtes renditebringendes Bitcoin (BTC) Exchange-Traded Product (ETP), Fineqia Bitcoin Yield ETP (Ticker: YBTC, ISIN: LI1444931821), ein verwaltetes Vermögen (AUM) von über 13,9 Millionen $ erreicht hat. Diese Summe reflektiert die starke Nachfrage nach renditeorientierten digitalen Anlageprodukten, insbesondere BTC-Produkten, unter institutionellen und professionellen Anlegern in Europa.

Mit dem von der Fineqia AG, der in Liechtenstein ansässigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, emittierten Produkt steigt das verwaltete Vermögen auf insgesamt 36 Millionen $, bestehend aus 13,9 Millionen $ für YBTC und 22,1 Millionen $ für die Fineqia FTSE Cardano Enhanced Yield ETN (Ticker:YADA; ISIN:LI1408648106), die Anfang des Jahres an die Börse gebracht wurde. YADA ist sowohl an der Wiener als auch an der Stuttgarter Börse notiert.

Das an der Wiener Börse notierte Fineqia BTC Yield ETP ist das erste Anlageprodukt seiner Art, bei dem ein Bitcoin-Engagement mit renditebringenden Aktivitäten kombiniert wird, die auf dezentralen Finanzprotokollen (DeFi) basieren. Das Produkt liefert beständige Renditen, die nicht ausschließlich von den Preisentwicklungen bei Bitcoin abhängen. So können Anleger ihre BTC-Bestände ausbauen und gleichzeitig ein zentrales Engagement in diesem Asset beibehalten.

Im Gegensatz zu herkömmlichen passiven Bitcoin-Produkten reinvestiert YBTC die durch DeFi generierten Erträge im Laufe der Zeit wieder in Bitcoin. Mit dieser Struktur können die Bitcoin-Bestände der Anleger in einem regulierten, transparenten und börsennotierten Format automatisch ausgebaut werden.

„Die frühe Dynamik von YBTC zeigt das Interesse der Anleger an Produkten, die sowohl ein Asset-Engagement als auch Rendite bieten“, so Bundeep Singh Rangar, Chief Executive Officer von Fineqia. „Dass wir bereits so kurz nach der Auflage solch ein beträchtliches verwaltetes Vermögen erreichen konnten, bestätigt unsere Vision, regelkonforme digitale Anlageprodukte anzubieten, bei denen Performance, Transparenz und risikogesteuerte Rendite im Vordergrund stehen.“