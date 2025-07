Bilfinger läuft so gut wie seit 10 Jahren nicht

Bilfinger hat den Kurs mit dem eigenen Aktienrückkaufprogramm auf Trab gebracht. Intern läuft es daneben auf Hochtouren: Der Dienstleister ist weltweit in der Beratung, Fertigung, Montage, Instandhaltung und Generalinspektion unterwegs. Die meisten Kunden kommen aus Energie, Chemie, Pharma, Öl und Gas. Ständig meldet der Vorstand neue Verträge. Und mit all den Aufträgen wird gutes Geld verdient. So hat sich im vergangenen Jahr der Überschuß von 11,2 auf 18,3 Millionen Euro nach oben geschraubt.

Im Mai schloß der Vorstand mit Zeeland Refinery einen sechsjährigen Rahmenvertrag über die Instandhaltung der Ölraffinerie in Vlissingen (Niederlande) ab. Der Auftrag umfaßt alle Gewerke. Indem Bilfinger den reibungslosen und effizienten Betrieb sicherstellt, unterstützt hilft es Zeeland Refinery dabei, seine Effizienz- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Bilfinger wurde darüber hinaus von Thor Medical in Norwegen beauftragt, bei der Produktion eines neuartigen Krebsmedikaments (Thorium) zu helfen.