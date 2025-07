Stresstest zu Ferienbeginn

FRANKFURT (Oder) (dpa-AFX) - Der ADAC rechnet angesichts der vorübergehenden Kontrollen an Polens Grenze zu Deutschland künftig mit Staus für Urlaubsreisende. Der Ferienbeginn in Berlin, Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern werde zum "Gradmesser", sagte ein ADAC-Sprecher.

Die Sommerferien beginnen in den drei Ländern Ende Juli. In Sachsen, das eine Grenze zu Polen hat, haben sie vor einigen Tagen begonnen. Aktuell seien die Verkehrsbeeinträchtigungen überschaubar, sagte der ADAC-Sprecher am Morgen.