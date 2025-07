Wie Harvest Technology gefährliche Arbeitsorte sicherer macht

Inmitten globaler Krisen verändert sich die Arbeitswelt – und das besonders dort, wo Sicherheit, Effizienz und Standortzugang über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Die steigenden geopolitischen Risiken, der anhaltende Fachkräftemangel sowie ESG-Vorgaben machen herkömmliche Arbeitsmodelle in Hochrisikobranchen zunehmend obsolet. Technologische Lösungen zur Fernüberwachung, Steuerung und Kommunikation – sogenannte „Remote Presence“-Technologien – treten daher immer stärker in den Vordergrund. Sie bieten neue Wege, um gefährliche, abgelegene oder schwer zugängliche Einsatzorte per Video, Datenübertragung und Audiokommunikation in Echtzeit zu erreichen. Das senkt Kosten und senkt langfristige Risiken.

Der „Industrial internet of things“-Bericht von McKinsey zeigt: Durch intelligente Automatisierung und Fernzugriff könnten bis zum Ende des Jahrzehnts weltweit zwischen 400 und 650 Milliarden US-Dollar an Produktivität in industriellen Anwendungen gehoben werden. In genau diesem Bereich agiert das australische Technologieunternehmen Harvest Technology Group. Das Unternehmen bietet Hardware- und Softwarelösungen für sichere Datenübertragung in Echtzeit – und das selbst unter extremen Bedingungen.

Spezialisiert auf schwierige Einsatzorte

Harvest Technology entwickelt Systeme, die etwa in Offshore-Plattformen, Hafenanlagen, militärischen Operationen oder kritischer Infrastruktur eingesetzt werden. Die Kerntechnologie: Komprimierung und verschlüsselte Übertragung von HD-Videodaten, Sensordaten und Audiostreams selbst bei minimaler Bandbreite. Damit lassen sich entfernte Orte aus sicherer Entfernung überwachen, begutachten oder sogar fernsteuern.

Ein Beispiel: Während klassische Fernwartung oft auf statische Bilddaten setzt, erlaubt Harvests „Infinity Nodestream“-Plattform einen kontinuierlichen, manipulationssicheren Live-Stream – selbst bei instabilen Netzwerken. Das spart Kosten für Reisen, erhöht die Sicherheit der Mitarbeitenden und verbessert die Entscheidungsqualität vor Ort. Laut Aussagen des Unternehmens nutzen Kunden aus dem Energie- und Verteidigungssektor die Plattform bereits aktiv.

Fokus auf Sicherheitsstandards und ESG-Ziele

In einer Welt, die ESG-Kriterien zunehmend zum Maßstab macht, hat das Thema Remote-Technologie einen weiteren Vorteil: Weniger Reisen bedeutet auch weniger Emissionen. Gleichzeitig können Arbeitsunfälle durch physische Abwesenheit reduziert werden. Laut einem Bericht des australischen Verteidigungsministeriums unterstützen Technologien wie die von Harvest nicht nur operative Sicherheit, sondern auch ökologische Ziele in staatlichen Projekten.